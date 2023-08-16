На особистій сторінці в інстаграмі юна артистка показала фото із заручин. На світлинах зірка позувала з каблучкою та коханим.

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Схоже, Ірина Кудашова незабаром вийде заміж. Акторка опублікувала фото після пропозиції.

Ну що ж, приймаю вітання. Нарешті,

– написала дівчина.

Вона додала, що пропозицію руки і серця отримала 16 серпня. На окремому фото Ірина ближче показала заручальну каблучку з камінчиком.



Ірина Кудашова заручилася / Фото з її інстаграму

На знімках Ірина виглядає щасливою в обіймах коханого. Хлопець тримає в руці повітряну кульку з написом: "Вона сказала так".

Очевидно, пропозиція була зроблена на знімальному майданчику. Про це стало зрозуміло з коментарів акторки та режисера.

"Вітаю! Так приємно, що ви вирішили оголосити це прямо на знімальному майданчику!", – написав режисер та продюсер Нікіта Торжевський. "Дякую, що дозволив це зробити", – відповіла Кудашова.

Можливо, коханий Ірини також актор. Проте зірка поки не розсекречує ім’я свого обранця. Крім того, спільне фото з ним Кудашова показала вперше, тож невідомо, як довго пара в стосунках.



Ірина Кудашова з коханим / Фото з її інстаграму

У коментарях шанувальники засипали акторку привітаннями:

"Іра, вітаємо щиро".

"Будьте щасливі".

"Ого! Які ви милі".

"Щиро вітаю. Щасливого життя вам".

"Це дуже прекрасна новина".

"Вітання! Будьте щасливі разом, великого кохання на все життя".

Що відомо про Ірину Кудашову