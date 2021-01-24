Було не дуже смішно: Ірина Федишин показала, як звалилась з підборів на сцені – курйозне відео

Поки проведення концертів неможливе через суворі карантинні обмеження, Ірина Федишин пригадує, якими її виступи були раніше. Співачка опублікувала відео з масштабного шоу "Ти тільки мій", на якому звалилась з високих підборів просто на сцені.

Якщо в повсякденному житті Ірина Федишин віддає перевагу комфортному одягу, то на сцені й на екрані з'являється в розкішних вбраннях і на високих підборах, підвреслюючи стрункі довжі ніжки. У гардеробі артистки кілька десятків пар взуття на шпильках. На одному з концертів саме через високі підбори вона гепнулась просто посеред номеру. Відео співачка поширила в інстаграм-профілі.

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Ірина Федишин звалилась з підборів на сцені

Зірка зізналась, що на сцені падала лише один раз під час великого сольного концерту "Ти тільки мій" у рідному Львові. Для виступу вона обрала рожевий костюм зі стразами, який складався з коротких шортів та вкороченого жакета, а образ довершила туфлями на платформі та високих підборах.

Через неправильних рух під час постановки Ірина Федишин втратила рівновагу та звалилась просто на сцені перед сотнями глядачів. Співачка швидко опанувала себе та попросила про допомогу танцівника балету. Лише зараз вона зізналась, що підбори дійсно були зависокі. Рожеві туфлі досі є в колекції знаменитості, однак після курйозу на концерті вона їх не одягає.

Тепер я можу посміятися разом з вами, а тоді було не дуже смішно. Конкретно на це взуття я і тепер дивлюся з острахом, хоча таких високих підборів у мене багато. Але саме ці мене лякають. Мабуть, психосоматика спрацьовує,

– поділилась артистка.

Прихильники Ірини Федишин у коментарях підкреслили, що з цим конфузом зірка впоралась майстерно й вкотре довела, що під час концертів співає наживо, а не під фонограму: