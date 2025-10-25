Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Федишин. Вона також опублікувала спільне фото з Будановим.
Сьогодні мала особливу зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим. Людина, яка стала символом сили, мудрості й відваги сучасної України. Стратег і Герой, за його зовнішньою стриманістю – величезна любов до України та відданість своїй справі,
– наголосила Ірина Федишин.
Співачка поділилась, що їй було приємно ближче познайомитись і поспілкуватись з начальником ГУР. Федишин додала, що Буданов підписав лоти, які вона візьме з собою у різдвяний тур.
Артистка пообіцяла пізніше розповісти, у яких міста і країнах цьогоріч відбудеться нове різдвяне шоу "Україна колядує".
Кирило Буданов та Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки
Зазначимо, що цієї осені Федишин ще виступить у кількох містах України. 18 жовтня Ірина зіграє концерт у Тернополі, 30 жовтня – у Львові, 11 листопада – в Івано-Франківську.
Хто раніше зустрічався з Кирилом Будановим?
Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук зустрівся з Кирилом Будановим.
Гурт "Океан Ельзи" передав воєнній розвідці партію безпілотників. Їх придбали за кошти, зібрані під час літніх концертів, які колектив давав з нагоди свого 30-річчя. Загальна вартість допомоги – 5,6 мільйона гривень.
"Ми щиро вдячні "Океану Ельзи" та всім, хто долучився до збору. Кожен дрон у руках воєнного розвідника – це знищена ворожа техніка та ліквідований окупант", – сказав начальник ГУР.