Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Федишин. Вона також опублікувала спільне фото з Будановим.

Сьогодні мала особливу зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим. Людина, яка стала символом сили, мудрості й відваги сучасної України. Стратег і Герой, за його зовнішньою стриманістю – величезна любов до України та відданість своїй справі,

– наголосила Ірина Федишин.

Співачка поділилась, що їй було приємно ближче познайомитись і поспілкуватись з начальником ГУР. Федишин додала, що Буданов підписав лоти, які вона візьме з собою у різдвяний тур.

Артистка пообіцяла пізніше розповісти, у яких міста і країнах цьогоріч відбудеться нове різдвяне шоу "Україна колядує".

Кирило Буданов та Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, що цієї осені Федишин ще виступить у кількох містах України. 18 жовтня Ірина зіграє концерт у Тернополі, 30 жовтня – у Львові, 11 листопада – в Івано-Франківську.

