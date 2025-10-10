Спільні фото Святослава Вакарчука та Кирила Буданова з'явилися на офіційних сторінках, передає Showbiz 24. Допомога, яку отримало ГУР МО, вартує 5,6 мільйона гривень.

"Океан Ельзи" передали розвідці понад 150 дронів різних моделей та три передавачі сигналу. Цю техніку отримають бійці спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України.

Ми щиро вдячні "Океану Ельзи" та всім, хто долучився до збору. Кожен дрон у руках воєнного розвідника – це знищена ворожа техніка та ліквідований окупант,

– сказав Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО на знак подяки подарував Вакарчуку нагородний ніж зі своїм підписом. А лідер "Океану Ельзи" вручив Буданову кілька платівок з автографом.

Святослав Вакарчук зустрівся з Кирилом Будановим / Фото з інстаграму ГУР

Менеджерка гурту у фейсбуці подякувала тим, хто приходив на концерти у Львові влітку. Також вона повідомила, що ще на 2 мільйони гривень "Океан Ельзи" закупить РЕБ на авто медиків, які вивозять поранених на стабпункти.

