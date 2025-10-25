Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Федишин. Она также опубликовала совместное фото с Будановым.

Сегодня была особая встреча с Кириллом Алексеевичем Будановым. Человек, который стал символом силы, мудрости и отваги современной Украины. Стратег и Герой, за его внешней сдержанностью – огромная любовь к Украине и преданность своему делу,

– отметила Ирина Федишин.

Певица поделилась, что ей было приятно ближе познакомиться и пообщаться с начальником ГУР. Федишин добавила, что Буданов подписал лоты, которые она возьмет с собой в рождественский тур.

Артистка пообещала позже рассказать, в каких городах и странах в этом году состоится новое рождественское шоу "Украина колядует".

Кирилл Буданов и Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы

Отметим, что этой осенью Федишин еще выступит в нескольких городах Украины. 18 октября Ирина сыграет концерт в Тернополе, 30 октября – во Львове, 11 ноября – в Ивано-Франковске.

