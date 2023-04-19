Ірина Федишин зробила сюрприз військовому на день народження: "Прийшов на кухню, а там ми"

Українська співачка Ірина Федишин приїхала до Ізюма. Артистка поділилася милою історією, як зробила сюрприз українському захиснику на його день народження.

Після Великодня Ірина Федишин поїхала на Донеччину до захисників. На Схід вони привезли автівки, також співачка виступила з концертом просто неба для ЗСУ.

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Зірка розповіла, що вони були на Донеччині, ніч застала їх в Ізюмі. Парамедики гостинно прийняли зірку та пригостили сніданком.

Ранок був не тільки смачним, але і веселим. В одного бійця напередодні було День Народження, побратими пожартували, що запросили Ірину Федишин. Захисник не знав про мій приїзд. Прокинувся зранку, прийшов на кухню, а там ми,

– розповіла Федишин.

За її словами, вони всі з чаєм, печивом та на весь голос співали йому "многії і благії літа". "Сюрприз вдався", – зазначила артистка.



Ірина Федишин влаштувала сюрприз військовому / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, у лютому в боях за Соледар загинув двоюрідний брат Ірини Федишин Роман Климкович. Йому було 34 роки, а востаннє вони бачилися 25 січня на її сольному концерті у Трускавці. Співачка обіцяла, що тепер усі її виступи будуть у пам'ять про брата.

Крім того, співачка нещодавно розповіла про загибель захисника, якому допомогла з автівкою. Микола "Лютий" Макаревич загинув 4 березня, через тиждень після того, як артистка надіслала авто.