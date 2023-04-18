Зіркове подружжя відвідало позиції ЗСУ неподалік Бахмута – місто Костянтинівка, в яке дібралося через Краматорськ і Слов'янськ. Ці населені пункти розташовані менше ніж за 30 кілометрів від найгарячішої точки на передовій.

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Ірина Федишин з'їздила на Донеччину з чоловіком

Ірина Федишин приїхала не з порожніми руками, а з пікапами, гроші на які збирає на своїх концертах. Бойовий дух воїнів артистка підтримала своїми піснями.

Поїхали до хлопців – підтримати, поспівати, роздати паски і особисто відвезти автівки. Ці емоції залишаться в серці назавжди. Пишаємося такими сильними, красивими захисниками. Ви найкращі. Дякуємо матерям за таких мужніх хлопців,

– прокоментувала Ірина Федишин.

Ірина Федишин у Донецькій області / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин була у Слов'янську / Фото з інстаграму співачки

Військові теж подякували Ірині Федишин – не лише за авто, а й за гарний настрій: "За доброту, за той настрій, який ви сьогодні принесли нам. Ви бачите, такого не придумаєш, постановки такої не зробиш. Це від щирого серця". З відео видно, що захисники справді "відривалися" під її пісні – танцювали, обіймалися, підспівували.

Нагадаємо, у лютому в боях за Соледар загинув двоюрідний брат Ірини Федишин Роман Климкович. Йому було 34 роки, а востаннє вони бачилися 25 січня на її сольному концерті у Трускавці. Співачка обіцяла, що тепер усі її виступи будуть у пам'ять про брата.

Наприкінці березня співачка казала, що тіло Романа досі не змогли забрати з поля бою. Він загинув в окопі, де оточення з трьох сторін. Вкрай щемливо те, що Ірина Федишин досі не розповіла 83-річній бабусі, "що її любимчик Ромчик загинув". Вона боїться, що рідненька не перенесе цю трагічну звістку.