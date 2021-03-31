Фіналістка 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Дана Оханська приголомшила шанувальників. Дівчина оприлюднила архівне відео з Мальдівів, де звабливо поплавала в басейні на тлі неймовірно красивого краєвиду.

Дана Оханська запам'яталася глядачам "Холостяка-10", як одна з найсексуальніших учасниць. Вона відверто говорила на інтимні теми та не соромилася показувати свої почуття. Тепер дівчина продовжує публікувати еротичні кадри та поезію на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нещодавно красуня відпочивала на Мальдівах. Цей курорт став одним із найпопулярніших серед українських знаменитостей, оскільки туди можна було полетіти під час пандемії коронавірусу. Дана також наважилася на поїздку та приєдналася до числа дівчат, які демонстрували розкішну фігуру на узбережжі океану.

Еротичне відео Дани Оханської з Мальдівів

Фіналістка "Холостяка-10" зняла відео під час купання в басейні на тлі безмежного неба та неймовірно красивого океану. Вона постала перед камерою у спокусливому купальнику з квітковим принтом. Доповнила пляжний look сонцезахисними окулярами та великими сережками.

Волосся та тіло Дани були мокрими, що додало її виглядові ще більше сексуальності. Оханська вдало продемонструвала усі принади своєї фігури та розбурхала уяву прихильників.