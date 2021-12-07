Віталій також є продюсером Ірини, тому супроводжує її на всіх зйомках та інших заходах. У насичений робочий грудень чоловік завжди поруч з коханою, допомагає їй і підтримує.
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Романтичне фото Федишин з чоловіком
Артистка сфотографувалася з коханим у гримерці. Вона постала перед камерою у синьо-білій сукні, яку приготувала для зйомки. Віталій позував поруч із дружиною в сірому піджаку, темних штанах і білій сорочці. Він ніжно обіймав Ірину та щиро усміхався.
Подружжя випромінює щастя. Віталій та Ірина вміють зберігати його навіть після багатьох років шлюбу.
Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму співачки
Прихильники виконавиці, як завжди, в коментарях засипали її компліментами.
- "Яке красиве фото! Ви такі гарні, щасливі, чарівні! І взагалі найкращі! Ви дуже круте подружжя! Захоплююся та пишаюся вами! Люблю!"
- "Найкрасивіше, прекрасне подружжя! Люблю!"
- "Я вас обожнюю!"
- "Неймовірні!"
- "Найпрекрасніша пара у світі!"