Віталій також є продюсером Ірини, тому супроводжує її на всіх зйомках та інших заходах. У насичений робочий грудень чоловік завжди поруч з коханою, допомагає їй і підтримує.

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Романтичне фото Федишин з чоловіком

Артистка сфотографувалася з коханим у гримерці. Вона постала перед камерою у синьо-білій сукні, яку приготувала для зйомки. Віталій позував поруч із дружиною в сірому піджаку, темних штанах і білій сорочці. Він ніжно обіймав Ірину та щиро усміхався.

Подружжя випромінює щастя. Віталій та Ірина вміють зберігати його навіть після багатьох років шлюбу.



Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Прихильники виконавиці, як завжди, в коментарях засипали її компліментами.