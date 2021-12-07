Виталий еще и продюсер Ирины, поэтому сопровождает ее на всех съемках и других мероприятиях. В насыщенный рабочий декабрь мужчина всегда рядом с любимой, помогает ей и поддерживает.

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Романтическое фото Федишин с мужем

Артистка сфотографировалась с любимым в гримерке. Она предстала перед камерой в сине-белом платье, которое приготовила для съемки. Виталий позировал рядом с женой в сером пиджаке, темных брюках и белой рубашке. Он нежно обнимал Ирину и искренне улыбался.

Супруги излучают счастье. Виталий и Ирина умеют хранить его даже после многих лет брака.

Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграма певицы

Поклонники исполнительницы, как всегда, в комментариях засыпали ее комплиментами: