Ірина Федишин підкорює серця підписників та часто показує look of the day, надихає прихильниць на створення нових неординарних образів.

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Повсякденний look Ірини Федишин

Виконавиця постала перед камерою, сидячи на розкішному дивані. Ірина зображена на фото в кофті червоного кольору, чорних штанах та масивних черевиках. Червоне вбрання зробило яскравий акцент в образі та додало родзинки.

Біляве волосся зіркова красуня вклала у фірмові локони. На обличчі Федишин, як завжди, зробила бездоганний макіяж: нафарбувала очі бежевими та коричневими тінями, а на губи нанесла блиск персикового кольору.



Повсякденний образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Повсякденний образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин