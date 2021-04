Ирина Федишин покоряет сердца подписчиков и часто показывает look of the day, вдохновляет поклонниц на создание новых неординарных образов.

Повседневный look Ирины Федишин

Исполнительница предстала перед камерой, сидя на роскошном диване. Ирина предстала на фото в кофте красного цвета, черных брюках и массивных ботинках. Красный наряд сделал яркий акцент в образе и добавил изюминку.

Белокурые волосы звездная красавица уложила в фирменные локоны. На лице Федишин, как всегда, сделала безупречный макияж: накрасила глаза бежевыми и коричневыми тенями, а на губы нанесла блеск персикового цвета.



Повседневный образ Ирины Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин



