Ірина Федишин відвідала місто мільйонерів: яскраві фото

Ірина Федишин продовжує відпочивати та насолоджуватися теплом в Домінікані. Вона відвідала Casa de Campo – місто художників, яке називають ще містом мільйонерів. Співачка показала яскраві фото звідти.

В той час, коли більшість українських зірок вже повернулися з елітних курортів додому, Ірина Федишин продовжує насолоджуватися відпусткою. Вона показала нові яскраві фото.

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Ірина Федишин в місті мільйонерів

Відома українська співачка опублікувала чарівну серію мальовничих фото. Вона з сім'єю не тільки відпочиває, але й подорожує Домініканою. Цього разу Ірина Федишин відвідала Casa de Campo – місто художників, яке називають також містом мільйонерів.

Співачка позувала на тлі мальовничих краєвидів, оригінальних будиночків та цікавих місць. Перед камерою Ірина Федишин постала в блакитній літній сукні з торочками та в'язаними вставками. Вбрання зірка поєднала з білими босоніжками на масивній підошві.

Легкий образ артистка доповнила великими сонцезахисними окулярами та великими сережками. Вона розпустила довге біляве волосся та вклала його ніжними хвильками. Обличчя Ірина Федишин злегка підкреслила макіяжем. Під кадрами співачка поділилась враженнями від міста.

Ірина Федишин зізналась, що коли туди їхала, то не була налаштована ходити та оглядати споруди. Однак зупинка у цьому місті входила в екскурсійну програму. І співачка не пошкодувала про це.

"Коли ми почали гуляти цим містом, його краса та атмосфера просто заворожила. Це місто невеличке, але дуже красиве і затишне. Історичної цінності як такої не несе, але від прогулянки ним отримуєш справжнє естетичне задоволення. На останньому фото – церква святого Станіслава, де, за легендами, вінчався Майкл Джексон. Але насправді, це історія придумана для туристів. А ще у цьому місті є неймовірний амфітеатр, де відбуваються концерти світових зірок", – написала Ірина Федишин.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальників досі вражають неймовірні фото знаменитості:

Дивовижна красунечка;

Ви чудові;

Яка краса;

Гарне фото;

Шикарне вбрання;

Моє улюблене місце.

Відпустка Ірини Федишин