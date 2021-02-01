Ірина Федишин святкує день народження 1 лютого. З нагоди 34-річчя чоловік зробив співачці незабутній подарунок – влаштував зимову відпустку в Домінікані. На відпочинок подружжя полетіло з синами Юрієм та Олегом.

Джерело: інстаграм Ірини Федишин

Родина зупинилась в розкішному готелі на узбережжі океану та захопила милими сімейними фотографіями на мальовничому пляжі.

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Ірина Федишин святкує день народження в Домінікані

Знаменита співачка зі Львова, як і більшість зірок українського шоу-бізнесу, полетіла на зимовий відпочинок за кордон. Відпустку в Домініканській Республіці вона приурочила до 34-річчя та зізналась, що день народження біля океану – подарунок чоловіка-продюсера Віталія Човника.

Сьогодні я зустрічаю свій 34 день народження на океані. Дякую чоловікові за цей подарунок,

– зворушливо написала іменинниця.

На курорт Ірина Федишин відправилась з коханим та двома синами. З України сім'я вилетіла за день до дня народження артистки, а через різницю в часі в 6 годин опинилась в Домінікані ще 31 січня. Співачка пожартувала, що в такий спосіб продовжила собі свято.

З чоловіком і дітьми вона влаштувала фотосесію на піщаному пляжі з пальмами. Для зйомки виконавиця обрала білу сукню довжини міді на тонких бретелях і з пікантним декольте. Волосся Ірина Федишин розпустила, нанесла легкий денний макіяж та підібрала масивне різнобарвне намисто й браслет.

Сини та коханий також обрали святкові вбрання в білому кольорі. Сім'я вручила іменинниці квіти, тропічні фрукти та відкоркувала шампанське просто на пляжі.



Ірина Федишин з чоловіком і синами в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин з чоловіком в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn