Подарунок від чоловіка: Ірина Федишин святкує 34-річчя в Домінікані – яскраві сімейні фото
Ірина Федишин святкує день народження 1 лютого. З нагоди 34-річчя чоловік зробив співачці незабутній подарунок – влаштував зимову відпустку в Домінікані. На відпочинок подружжя полетіло з синами Юрієм та Олегом.
Джерело: інстаграм Ірини Федишин
Родина зупинилась в розкішному готелі на узбережжі океану та захопила милими сімейними фотографіями на мальовничому пляжі.
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Ірина Федишин святкує день народження в Домінікані
Знаменита співачка зі Львова, як і більшість зірок українського шоу-бізнесу, полетіла на зимовий відпочинок за кордон. Відпустку в Домініканській Республіці вона приурочила до 34-річчя та зізналась, що день народження біля океану – подарунок чоловіка-продюсера Віталія Човника.
Сьогодні я зустрічаю свій 34 день народження на океані. Дякую чоловікові за цей подарунок,
– зворушливо написала іменинниця.
На курорт Ірина Федишин відправилась з коханим та двома синами. З України сім'я вилетіла за день до дня народження артистки, а через різницю в часі в 6 годин опинилась в Домінікані ще 31 січня. Співачка пожартувала, що в такий спосіб продовжила собі свято.
З чоловіком і дітьми вона влаштувала фотосесію на піщаному пляжі з пальмами. Для зйомки виконавиця обрала білу сукню довжини міді на тонких бретелях і з пікантним декольте. Волосся Ірина Федишин розпустила, нанесла легкий денний макіяж та підібрала масивне різнобарвне намисто й браслет.
Сини та коханий також обрали святкові вбрання в білому кольорі. Сім'я вручила іменинниці квіти, тропічні фрукти та відкоркувала шампанське просто на пляжі.
Ірина Федишин з чоловіком і синами в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn
Ірина Федишин з чоловіком в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn
Ірина Федишин в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn
Чоловік і сини Ірини Федишин в Домінікані / Фото Instagram / @irynafedyshyn
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