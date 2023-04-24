Ірина Федишин емоційно відповіла на критику через концерти: її звинуватили у "веселощах"

Співачку Ірину Федишин звинуватили в тому, ніби вона "веселиться" на своїх концертах у час, коли гинуть воїни. Артистка емоційно відреагувала.

Українська співачка Ірина Федишин продовжує концертну діяльність, у межах якої збирає кошти для захисників. 22 квітня вона виступила у Червонограді, але отримала критику у свій бік напередодні концерту.

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"Ірино, а чи відомо вам, що з Червонограда загинуло вчора два молодих воїни. Як вам буде веселитися в цьому місті, совість є? Чи гроші її заступили", – написали Ірині під афішею.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки

Ірина Федишин відповіла на критику

Співачка емоційно відреагувала на хейт. Вона нагадала про свою втрату та підкреслила, що концерти – це її спосіб боротьби з загарбником.

Світла пам’ять Героям і щирі співчуття рідним. Мені відомо, що кожного дня, на жаль, Україна втрачає найкращих синіх і дочок. Думаєте, вам більше болить за цих молодих воїнів ніж мені? Коли цей біль я особисто відчуваю на собі, втративши на війні двоюрідного брата?

– написала артистка.

"Думаєте мені дуже хочеться веселитися? То Ви дуже помиляєтеся! Все чого мені хочеться, це зробити все можливе і не можливе, щоб наші хлопці не гинули і якнайшвидше настала перемога. Щоб допомогти захисникам з купівлею машин, дронів, тепловізорів і т.д. Ці концерти і для того є, щоб ці кошти зібрати. Чи може Вам дати запити хлопців і Ви самі їх закриєте?".

Ірина Федишин заявила, що зібрала та передала захисникам 957 тисяч євро. Вона вважає, що не має полишати свою роботу.

"Думаю, якраз того і чекають вороги, щоб ми закрилися у своєму горі, опустили руки, добивали один одного своїми їдкими коментарями. І наостанок, ці концерти, не для того, щоб повеселися. А підтримати один одного на дусі у цей важкий час, об'єднатися і зробити добру справу для ЗСУ, вшанувати пам'ять загиблих Героїв. А також подякувати усім, хто бореться! І найважливіше – це зібрати кошти хлопцям на закупівлю необхідних речей, щоб наші хлопці не гинули".