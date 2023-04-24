У пам'ять про брата співачка написала пост та зробила відео зі світлинами брата. Раніше вона зі сльозами на очах розповідала, що його тіло досі не змогли забрати з поля бою.

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Федишин зворушливо привітала покійного брата з днем народження.

З днем народження, мій братику! Тобі сьогодні 34... Дуже тебе люблю і дуже за тобою сумую! Не можу змиритися! Ти наш янгол! Наш герой! Вічна тобі пам'ять! Царство небесне!,

– написала Ірина.

Артистка опублікувала відео, на якому її брат разом з своєю ротою знаходився у 28 кілометрів від Бахмута та збирався йти у вирішальний бій напередодні загибелі. На кадрах видно, що навіть перед важкою битвою Роман залишався усміхненим та оптимістично налаштованим.

Федишин також зробила відео зі світлинами Романа під свою пісню "Я живий".

Ірина Федишин показала відео зі спогадами про брата:

Брат Ірини Федишин загинув на війні: коротко