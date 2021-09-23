Как заботливая мама, Ирина Федишин готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

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Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки,

– поделилась артистка.

По словам Ирины Федишин, младший Олежик берет в школу преимущественно игрушки, тогда как старший Юрчик пакует все книги и тетради. Поэтому ей приходится собирать портфели в соответствии с расписанием. Однако главный вызов для певицы – не опоздать с детьми на уроки.

По дороге в школу в прохладный осенний день семья сделала новое фото. На нем Ирина Федишин предстала в ярко-красном спортивном костюме и черной укороченной куртке. Тогда как сыновей артистка одела куда теплее.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма певицы



Сыновья Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы

Полный текст публикации Ирины Федишин:

Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки.

В Олежки там игрушек больше, чем книг, а в Юрчика рюкзак такой тяжелый, будто кирпичи положил. Посмотрела, что он носит. Так он решил все книжки и тетради носить каждый день. Поэтому сегодня перебрали сумку сугубо по расписанию.

Не забыть детям дать сменную обувь, проконтролировать, есть ли сегодня физкультура или хореография, чтобы одели спортивную форму. И главное – не опоздать на уроки. Обычные утренние школьные будни.