Ірина Федишин розповіла, як відсвяткувала весілля вдруге

2 серпня 2021 , 09:28
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Джерело:

"Світське життя"

Популярна українська співачка Ірина Федишин з нагоди річниці весілля вирішила символічно одружитися вдруге. На цьому святі вона здійснила всі свої плани, які не вдалося втілити в життя 15 років тому.

Успішна українська співачка Ірина Федишин вийшла заміж за Віталія Човника 29 липня. З нагоди 15 річниці шлюбу подружжя вирішило влаштувати велике свято.

До слова Робиш мене щасливою, – Ірина Федишин чуттєво привітала чоловіка з 15 річницею шлюбу

Ірина Федишин про друге весілля

На другому весіллі артистка провела великий концерт, фотографувалась з чоловіком у новій весільній сукні та їздила на кареті.

Звичайно, ми дуже готувалися, весільна сукня дійсно була, дуже довгі шлейфи. Я собі намалювала в голові, що я маю пройтись по залу, діти будуть сипати пелюстками, тобто, все, що мені не вдалося втілити 15 років тому на весіллі, ми цього року добили,
– розповіла Ірина Федишин.

Нагадаємо, що на річницю шлюбу Ірина Федишин та Віталій Човник випустили спільну композицію "Не кохав" та кліп на неї.

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Ірина Федишин прокоментувала ДТП

4 липня, перед концертом виконавиці в Трускавці, зірка потрапила в невелике ДТП. Посеред дороги машина подружжя зламалась – мало не відлетіло одне колесо.

"На щастя, як такої аварії не сталося, тому що Віталій вчасно помітив, що колесо почало відкручуватися і він зупинився. Якби він десь відволікся, то були б наслідки, звичайно, трагічні. Ми їхали якраз на концерт до Трускавця, тобто в бусі були не лише костюми, але й апаратура й техніка, тому це було дуже складно. Ми викликали іншу машину, ми все перевантажували, але, на щастя, завдяки команді, всього на пів години затримали концерт, трішечки піднатужилися і все встигли", – поділилась Ірина Федишин.

Та цього дня несправність автомобіля стала не однією проблемою музикантів. Дорогою додому вони побачили на узбіччі побитого чоловіка. Артисти зупинилися, викликали швидку та поліцію. Згодом невідомий отямився.

Автор: Марія Касій