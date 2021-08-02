Успішна українська співачка Ірина Федишин вийшла заміж за Віталія Човника 29 липня. З нагоди 15 річниці шлюбу подружжя вирішило влаштувати велике свято.

До слова Робиш мене щасливою, – Ірина Федишин чуттєво привітала чоловіка з 15 річницею шлюбу

Ірина Федишин про друге весілля

На другому весіллі артистка провела великий концерт, фотографувалась з чоловіком у новій весільній сукні та їздила на кареті.

Звичайно, ми дуже готувалися, весільна сукня дійсно була, дуже довгі шлейфи. Я собі намалювала в голові, що я маю пройтись по залу, діти будуть сипати пелюстками, тобто, все, що мені не вдалося втілити 15 років тому на весіллі, ми цього року добили,

– розповіла Ірина Федишин.

Нагадаємо, що на річницю шлюбу Ірина Федишин та Віталій Човник випустили спільну композицію "Не кохав" та кліп на неї.

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Ірина Федишин прокоментувала ДТП

4 липня, перед концертом виконавиці в Трускавці, зірка потрапила в невелике ДТП. Посеред дороги машина подружжя зламалась – мало не відлетіло одне колесо.

"На щастя, як такої аварії не сталося, тому що Віталій вчасно помітив, що колесо почало відкручуватися і він зупинився. Якби він десь відволікся, то були б наслідки, звичайно, трагічні. Ми їхали якраз на концерт до Трускавця, тобто в бусі були не лише костюми, але й апаратура й техніка, тому це було дуже складно. Ми викликали іншу машину, ми все перевантажували, але, на щастя, завдяки команді, всього на пів години затримали концерт, трішечки піднатужилися і все встигли", – поділилась Ірина Федишин.

Та цього дня несправність автомобіля стала не однією проблемою музикантів. Дорогою додому вони побачили на узбіччі побитого чоловіка. Артисти зупинилися, викликали швидку та поліцію. Згодом невідомий отямився.