Ірина Федишин розповіла про "почуття огиди" до пісень російською та артистів-зрадників
Джерело:"Зірковий шлях"
Українська співачка Ірина Федишин зізналась, що більше не може слухати пісні російською мовою. Також вона розповіла, яке в неї ставлення до співаків, які зрадили країну.
Виконавиця Ірина Федишин вважає, що українські співаки, які покинули країну та живуть в Росії й відмовчуються про війну, не мають права бути громадянами України.
Зверніть увагу "Я з 2014 знайомий зі шматком г*вна": Цимбалюк засудив Батирєва та Пчелу, які підтримали війну
Ірина Федишин про артистів і російську музику
"Такі люди не можуть бути громадянами України, тому що ми сьогодні зрозуміли, наскільки це важливо – мати громадянську позицію і бути патріотом своєї країни. Через таких зрадників ми сьогодні маємо проблеми у країні – вони сіяли тут "русский мир", співали російськомовні пісні, мало робили для української культури, а це є важливо", – зауважила артистка.
Ірина Федишин підкреслила, що спершу росіяни намагались сіяти в Україні російську культуру, але тепер приходять сюди на танках.
Росіяни завжди робили свої премії, а наші артисти туди гасали за тими преміями, бо тут їм не вистачало, тим самим сіючи "русский мир" в Україні. А росіяни знали, що культура – це важливо. Вони спочатку зомбували нашим людям мізки культурою, а потім заїжджають сюди танками, ракетами й снарядами,
– вважає зірка.
Артистка зізналась, що тепер не може слухати пісні російською мовою: "Я не можу тепер слухати російськомовну музику. Це реальне почуття огиди".
Хто схожої думки з Іриною Федишин
- Катя Осадча також називає українських зірок, які мовчать, – недостойними українського громадянства. До цього списку вона внесла таких артистів: Ані Лорак, Таїсію Повалій, Регіну Тодоренко, Олександра Ревву, Maruv, Джигана, Artik & Asti, Ганну Седакову та інших.
- Тамерлан з дуету TamerlanAlena не розуміє зірок з України, які підло мовчать про війну. Після перемоги музикант пропонує позбавити їх громадянства.
- Анатолій Анатоліч запропонував викинути український паспорт Регіні Тодоренко, адже тепер він їй не потрібен.