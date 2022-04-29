Ірина Федишин розповіла про "почуття огиди" до пісень російською та артистів-зрадників

Українська співачка Ірина Федишин зізналась, що більше не може слухати пісні російською мовою. Також вона розповіла, яке в неї ставлення до співаків, які зрадили країну.

Виконавиця Ірина Федишин вважає, що українські співаки, які покинули країну та живуть в Росії й відмовчуються про війну, не мають права бути громадянами України.

Зверніть увагу "Я з 2014 знайомий зі шматком г*вна": Цимбалюк засудив Батирєва та Пчелу, які підтримали війну

Ірина Федишин про артистів і російську музику

"Такі люди не можуть бути громадянами України, тому що ми сьогодні зрозуміли, наскільки це важливо – мати громадянську позицію і бути патріотом своєї країни. Через таких зрадників ми сьогодні маємо проблеми у країні – вони сіяли тут "русский мир", співали російськомовні пісні, мало робили для української культури, а це є важливо", – зауважила артистка.

Ірина Федишин підкреслила, що спершу росіяни намагались сіяти в Україні російську культуру, але тепер приходять сюди на танках.

Росіяни завжди робили свої премії, а наші артисти туди гасали за тими преміями, бо тут їм не вистачало, тим самим сіючи "русский мир" в Україні. А росіяни знали, що культура – це важливо. Вони спочатку зомбували нашим людям мізки культурою, а потім заїжджають сюди танками, ракетами й снарядами,

– вважає зірка.

Артистка зізналась, що тепер не може слухати пісні російською мовою: "Я не можу тепер слухати російськомовну музику. Це реальне почуття огиди".

Хто схожої думки з Іриною Федишин