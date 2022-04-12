На думку Тамерлана, розповідати про війну – це громадянський обов'язок. Тому ті, хто намагається всидіти на двох стільцях через роботу та бізнес-контракти, не гідні українського громадянства. Взятися за них артист пропонує одразу після перемоги.

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Тамерлан про зірок-мовчунів з України

Таких людей потрібно позбавляти громадянства без задньої думки. Мені здається, це правильно. Адже є якісь зобов'язання перед країною! Як можна мовчати?

– риторично поцікавився Тамерлан.

В емоційній заяві він натякнув на Регіну Тодоренко, яка два тижні мовчала, а тоді вийшла у сторіс з розбором гардеробу. "Коли гинуть люди, коли руйнується інфраструктура, а ти при цьому постиш відео якогось гардеробу чи якісь конкурси, у мене це взагалі не вкладається в голові", – висловився репер.

Тамерлан зізнався, що війна показала, хто є хто. На жаль, за останні півтора місяця він теж розчарувався в людях з близького оточення.

"Дуже багато людей розкрили себе, так би мовити, з іншого боку. Як із доброго, так і з жахливого", – поділився музикант.

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