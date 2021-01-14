Популярна українська співачка Ірина Федишин привітала шанувальників зі Старим Новим роком та святом Василя. Також зірка поділилася фотографією, де позувала біля ялинки у красивій вишиванці.

14 січня українці святкують Старий Новий рік і свято Василя. Це останній день у періоді новорічно-різдвяних свят, тому йому приділяється особлива увага. Вітають і знаменитості. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відповідний допис.

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Ірина Федишин привітала зі Старим Новим роком

Знаменитість поділилася світлиною, де позувала на тлі великої новорічної ялинки та інших різдвяних декорацій. Ірина зображена, сидячи на підлозі. Вона постала перед камерою у чорних обтислих штанах і красивій вишиванці з чорною сіткою. Шию народної улюблениці прикрашало намисто. Також увагу привертав бездоганний червоний манікюр.

Біляве волосся красуня вклала в локони і забрала набік. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Федишин щиро усміхалася і, як завжди, дарувала прихильникам позитивні емоції.

Старий рік минає, Новий наступає – Христос ся рождає! Зі святом вас, друзі! Здоров'я, радості, любові та добра у кожну хату!

– написала в публікації співачка.



Ірина Федишин у красивій вишиванці / Фото з інстаграму Ірини Федишин