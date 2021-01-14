Популярная украинская певица Ирина Федишин поздравила поклонников со Старым Новым годом и праздником Василия. Также звезда поделилась фотографией, где позировала возле елки в красивой вышиванке.

14 января украинцы празднуют Старый Новый год и праздник Василия. Это последний день в период новогодних и рождественских праздников, поэтому ему уделяется особое внимание. Поздравляют и знаменитости. На личной странице в Инстаграме она опубликовала соответствующий пост.

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Ирина Федишин поздравила со Старым Новым годом

Знаменитость поделилась фотографией, где позировала на фоне большой новогодней елки и других рождественских декораций. Ирина предстала перед камерой, сидя на полу, в черных обтягивающих брюках и красивой вышиванке с черной сеткой. Шею народной любимицы украшало ожерелье. Также внимание привлекал безупречный красный маникюр.

Белокурые волосы красавица уложила в локоны и набок. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Федишин искренне улыбалась и, как всегда, дарила поклонникам положительные эмоции.

Старый год уходит, Новый наступает – Христос рождается! С праздником вас, друзья! Здоровья, радости, любви и добра в каждый дом!

– написала в публикации певица.



Ирина Федишин в красивой вышиванке / Фото из инстаграма Ирины Федишин