Популярний український співак Дзідзьо привітав шанувальників зі святом Василя та Старим Новим роком. артист засіяв на подвір'ї батьківської домівки.

У четвер, 14 січня, українці відзначають свято Василя. Це завершальний день у періоді новорічно-різдвяних свят. За традицією, зранку хлопці ходять по будинках і щедро засівають. Артист Дзідзьо не залишився осторонь і на особистій сторінці в інстаграмі опублікував яскравий ролик.

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Дзідзьо засіяв і привітав зі святом

Музикант на зимові свята відправився додому. Він провів канікули разом із найріднішими людьми, відсвяткував Святвечір, Різдво, а тепер засіяв на свято Василя.

Дзідзьо показав, як сіє пшеницею на власному подвір'ї. Він позував на ґанку сільської хати. Подвір'я було засніжене, що додавало відео особливої, святкової атмосфери, адже на Різдво білосніжного снігу ми так і не побачили.

Сію, сію, посіваю!

З Новим роком вас вітаю!

– сказав Дзідзьо.

Він не лише привітав українців зі святом, а й показав улюбленого песика. На руках народний улюбленець тримав собачку, яка називається Рагна.