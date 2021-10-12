Ірина Федишин приголомшила яскравим образом у салатовому светрі: фото співачки
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин поділилася новою серією фотографій. Артистка позувала перед автомобілем, одягнувши яскравий салатовий светр і лосини.
Виконавиця зробила яскраві кадри на вулицях осіннього міста. Ірина обожнює ділитися емоційними моментами з прихильниками, а також демонструвати look of the day.
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Яскравий look Ірини Федишин
Співачка позувала біля коричневого автомобіля. Ірина одягнула подовжений oversize светр яскравого салатового кольору з чорно-білим принтом. Поєднала його з чорними лосинами та взуттям на масивних підборах.
Біляве волосся артистка зібрала у низький пучок, лише декілька локонів спадали на обличчя. Повсякденний макіяж зробила у натуральних відтінках.
Ірина Федишин у салатовому светрі / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у салатовому светрі / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у салатовому светрі / Фото з інстаграму співачки