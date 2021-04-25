Ірина Федишин презентувала кліп у розкішній сукні з глибоким декольте

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилась новим фото з прихильниками. У студії одного з шоу зірка презентувала кліп на пісню "Обійми".

Популярна українська артистка зі Львова Ірина Федишин поділилась відвертим кадром на особистій сторінці. Вона постала у спокусливому образі, розбурхавши мережу.

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Образ Ірини Федишин та її новий кліп

Співачка позувала перед камерою у розкішній чорній сукні з довгим шлейфом, блискітками та відвертим декольте до самої талії. Також сукня мала глибокий розріз до стегон, тож зірка змогла похизуватися і стрункими ніжками.

Ірина Федишин поєднала вбрання із блискучими туфлями на високих підборах у тон. Вона вклала волосся у пишну зачіску з ніжними локонами та зробила гарний макіяж. Артистка підкреслила очі чорними тінями у стилі smokey eyes й нафарбувала губи червоною помадою.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

На своєму ютуб-каналі артистка презентувала кліп на пісню "Обійми". У романтичному відео Ірина Федишин прогулюється Львовом та демонструє почуття до головного героя. Зірка приміряла кілька стильних образів та знялась у яскравих локаціях.

Ірина Федишин – Обійми: дивіться відео онлайн

Шанувальники діляться емоціями від перегляду нової відеороботи від співачки: