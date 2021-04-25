Ірина Федишин презентувала кліп у розкішній сукні з глибоким декольте

25 квітня 2021 , 21:24
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Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилась новим фото з прихильниками. У студії одного з шоу зірка презентувала кліп на пісню "Обійми".

Популярна українська артистка зі Львова Ірина Федишин поділилась відвертим кадром на особистій сторінці. Вона постала у спокусливому образі, розбурхавши мережу.

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Образ Ірини Федишин та її новий кліп

Співачка позувала перед камерою у розкішній чорній сукні з довгим шлейфом, блискітками та відвертим декольте до самої талії. Також сукня мала глибокий розріз до стегон, тож зірка змогла похизуватися і стрункими ніжками. 

Ірина Федишин поєднала вбрання із блискучими туфлями на високих підборах у тон. Вона вклала волосся у пишну зачіску з ніжними локонами та зробила гарний макіяж. Артистка підкреслила очі чорними тінями у стилі smokey eyes й нафарбувала губи червоною помадою.


Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

На своєму ютуб-каналі артистка презентувала кліп на пісню "Обійми". У романтичному відео Ірина Федишин прогулюється Львовом та демонструє почуття до головного героя. Зірка приміряла кілька стильних образів та знялась у яскравих локаціях.

Ірина Федишин – Обійми: дивіться відео онлайн

Шанувальники діляться емоціями від перегляду нової відеороботи від співачки:

  • "Найкраща українська співачка";
  • "Дуже красиво";
  • "Стильний кліп. Романтично, ніжно, але сумно. Може, це навіть і на краще";
  • "Нарешті дочекалися, цей кліп – клас";
  • "Супер, гарний кліп";
  • "Ох, як красиво";
  • "Цілий день чекав прем'єри. Прекрасний кліп".
Автор: Марія Касій