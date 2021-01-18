Популярна українська співачка Ірина Федишин на зимові канікули з чоловіком і синами відправилася у Буковель. Зіркова сім'я обожнює катання на лижах, тому насолоджується активним проведенням часу. Артистка ледь не щодня ділиться красивими фотографіями з довгоочікуваного відпочинку.

Зимову відпустку, яка припала на період новорічно-різдвяних свят, Ірина Федишин із сім'єю вирішила провести в Буковелі. Там вона катається на лижах і насолоджується неймовірно красивою природою. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість активно публікує світлини.

До теми На лижах у Буковелі: Ірина Федишин показала, як проводить зимові канікули – фото

Нові фото Ірини Федишин з Буковелю

Днями народна улюблениця показала своїх синів, які обожнюють лижі. Юрчик та Олежик з дитинства катаються разом із батьками, тому не бояться та отримують задоволення від такого відпочинку.

На фото хлопці позують дуже щасливими. Вони щиро усміхаються та радіють кожному моментові, адже не лише займаються улюбленим зимовим хобі, а й проводять час з мамою і татом.

У дописі Федишин розповіла, що за день її молодший син Олежик, якому зараз 5 років, зробив сім спусків, один з яких був із найвищої гори. Для хлопчика це вже другий лижний сезон. А ось татом з Юрком справжні професіонали, впевнено почувають себе на лижах.

Ірина Федишин закликала не боятися ставити дітей на лижі з раннього віку.



Ірина Федишин з сином Олегом в Буковелі / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з сином Олегом в Буковелі / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Син Ірини Федишин Юрчик в Буковелі / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин в Буковелі / Фото з інстаграму Ірини Федишин