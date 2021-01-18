Выходные певица Ирина Федишин провела на лыжах в Буковеле. По дороге в родной Львов звезда сфотографировалась на фоне заснеженного леса и показала роскошный зимний образ. Для поездки звезда выбрала белый комбинезон с мехом.

Зимний отпуск популярная артистка провела с мужем и сыновьями на горнолыжном курорте в Буковеле. Дети Ирины Федишин – Юрчик и Олежка – уже не в первый раз встали на лыжи и поразили родителей своими успехами. После короткого отдыха семья вернулась домой, а на живописной трассе среди карпатского леса певица устроила фэшн-съемку. Фото появились в профиле Федишин в Инстаграме.

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Зимний образ Ирина Федишин

Для дороги во Львов исполнительница выбрала теплый и стильный пуховый комбинезон белого цвета, который довершила массивными белыми ботинками на шнуровке. Приталенный наряд фантастически подчеркнул хрупкую фигуру Ирины Федишин, широкий пояс – стройную талию. Капюшон и рукава комбинезона украсило белый мех, поэтому в нем певица выглядела сказочно.

Однако Ирина Федишин позаботилась не только о красивой одежде но и о внешнем виде. Она сделала волнистую укладку и нанесла яркий макияж с черными стрелками и ярко-розовой помадой. Для фото звезда сняла головной убор, но свой зимний look завершила малиновой шапкой с помпоном.



Ирина Федишин в комбинезоне / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Во Львов семья возвращалась на собственном автомобиле, поэтому остановилась по дороге из Буковеля возле заснеженного хвойного леса. Для нескольких кадров Ирина Федишин позировала подальше от трассы, а для одного фото так и вообще эффектно выгнулась из окна автомобиля.



Ирина Федишин в комбинезоне / Фото Instagram / @irynafedyshyn