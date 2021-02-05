Популярна українська співачка зі Львова Ірина Федишин відправилася у зимову відпустку. Знаменитість приймає сонячні ванни у спекотній Домінікані. Там вона також хизується стрункою фігурою у звабливих купальниках.

Ірина Федишин активно ділиться з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку. Вона неймовірно щаслива, що змогла полетіти у довгоочікувану відпустку разом із синами та чоловіком.

Спекотно У смугастому купальнику: Ірина Федишин похизувалася стрункою фігурою в Домінікані

Пляжний образ Ірини Федишин

Для чергової фотосесії на пляжі знаменитість обрала відверте вбрання. Ірина постала перед камерою у чорному бікіні, що підкреслило її струнку талію та пишні груди, а також оголило животик.

Серед аксесуарів зірка доповнила look червоною кепкою. Волосся Федишин зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках з матовою помадою на губах. Виконавиця, як завжди, усміхалася та отримувала задоволення від кожного моменту.

"Літо посеред зими", – коротко написала в публікації народна улюблениця.



Ірина Федишин у чорному бікіні / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин у чорному бікіні / Фото з інстаграму Ірини Федишин