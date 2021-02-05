Популярная украинская певица из Львова Ирина Федишин отправилась в зимний отпуск. Знаменитость принимает солнечные ванны в жаркой Доминикане. Там она также щеголяет стройной фигурой в обольстительных купальниках.

Ирина Федишин активно делится с поклонниками яркими снимками с отдыха. Она невероятно счастлива, что смогла улететь в долгожданный отпуск вместе с сыновьями и мужем.

Жарко В полосатом купальнике: Ирина Федишин похвасталась стройной фигурой в Доминикане

Пляжный образ Ирины Федишин

Для очередной фотосессии на пляже знаменитость выбрала откровенный наряд. Ирина предстала перед камерой в черном бикини, что подчеркнул ее стройную талию и пышную грудь, а также обнажил животик.

Из аксессуаров звезда дополнила look красной кепкой. Волосы Федишин собрала в пучок сзади, а на лице сделала легкий макияж в нюдових тонах с матовой помадой на губах. Исполнительница, как всегда, улыбалась и получала удовольствие от каждого момента.

"Лето посреди зимы", – коротко написала в публикации народная любимица.



Ирина Федишин в черном бикини / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в черном бикини / Фото из инстаграма Ирины Федишин