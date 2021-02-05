В черном бикини: Ирина Федишин показала откровенный образ из Доминиканы – жаркие фото
Популярная украинская певица из Львова Ирина Федишин отправилась в зимний отпуск. Знаменитость принимает солнечные ванны в жаркой Доминикане. Там она также щеголяет стройной фигурой в обольстительных купальниках.
Источник:Инстаграм Ирины Федишин
Ирина Федишин активно делится с поклонниками яркими снимками с отдыха. Она невероятно счастлива, что смогла улететь в долгожданный отпуск вместе с сыновьями и мужем.
Жарко В полосатом купальнике: Ирина Федишин похвасталась стройной фигурой в Доминикане
Пляжный образ Ирины Федишин
Для очередной фотосессии на пляже знаменитость выбрала откровенный наряд. Ирина предстала перед камерой в черном бикини, что подчеркнул ее стройную талию и пышную грудь, а также обнажил животик.
Из аксессуаров звезда дополнила look красной кепкой. Волосы Федишин собрала в пучок сзади, а на лице сделала легкий макияж в нюдових тонах с матовой помадой на губах. Исполнительница, как всегда, улыбалась и получала удовольствие от каждого момента.
"Лето посреди зимы", – коротко написала в публикации народная любимица.
Ирина Федишин в черном бикини / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Ирина Федишин в черном бикини / Фото из инстаграма Ирины Федишин
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