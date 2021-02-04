Українська співачка Ірина Федишин відпочиває у сонячній Домінікані. Саме це місце вона обрала для зимової сімейної відпустки. Артистка продемонструвала розкішну фігуру у звабливому купальнику.

Джерело: інстаграм Ірини Федишин

Чимало знаменитостей цієї зими відпочивають у теплих країнах. Ірина Федишин з чоловіком і синами приймає сонячні ванни у Домінікані. Там сім'я купається у бірюзовій водичці океану та отримує задоволення від кожного моменту. Виконавиця не втрачає нагоди похизуватися стрункою фігурою в бікіні.

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Пляжний look Ірини Федишин

Співачка поділилася фотографією, де позує посеред океану на тлі красивої природи. Ірина постала перед камерою у відвертому смугастому купальнику. Трусики підкреслили її струнку талію, а бюстгальтер – пишні груди.

Образ Федишин доповнювали оригінальні сонцезахисні окуляри та яскравий браслет. На обличчя зірка не наносила косметику, показала натуральну красу, засмагала. Біляве волосся красуня зібрала у недбалий пучок ззаду.



Спокуслива Ірина Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У дописі артистка розповіла, що в Домінікану летіла прямим рейсом з Києва. Політ тривав 12 годин і 20 хвилин. Ірина поділилася, що зазвичай у цей період відпочиває з сім'єю в Єгипті, але там зараз трохи вітряно, тому цього разу обрали Домінікану.

Перші два дні після прибуття на острів також був сильний вітер, похмура погода. Лише на третій день вітер вщух, вийшло сонечко, температура повітря +28 градусів і теплий океан.

"Хвиль немає, тому дуже комфортно купатися з дітками. Біля берега є водорості, але персонал готелю щоранку прибирає їх", – розповіла народна улюблениця.