Ірина Федишин багато гастролює. Разом із нею часто є сини й чоловік. Знаменита сім'я вдало вміє поєднувати роботу та відпочинок, тому під час робочих мандрівок співачки Україною вдається ще й погуляти.

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Повсякденний образ Ірини Федишин

Для прогулянки в Чорткові Ірина обрала комфортне вбрання. Оскільки погода була досить похмурою, то Федишин одягнула світлі рвані джинси та темно-синій топ без рукавів і з блискітками.

Біляве волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневою матовою помадою на губах. Також увагу привертає яскравий малиновий манікюр артистки.

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