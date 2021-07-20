Ирина Федишин много гастролирует. Вместе с ней часто сыновья и муж. Знаменитая семья удачно умеет сочетать работу и отдых, поэтому во время рабочих путешествий певицы по Украине удается еще и погулять.

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Повседневный образ Ирины Федишин

Для прогулки в Черткове Ирина выбрала комфортный наряд. Поскольку погода была довольно мрачной, то Федишин надела светлые рваные джинсы и темно-синий топ без рукавов и с блестками.

Белокурые волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с коричневой матовой помадой на губах. Также внимание привлекает яркий малиновый маникюр артистки.

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