Ірина Федишин часто ділиться з багатотисячною аудиторією шанувальників яскравими кадрами з сімейного та творчого життя. В особистому блозі в інстаграмі в неї є різні кадри, які завжди зацікавлюють фоловерів.

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Фото Ірини Федишин з батьком

Нещодавно співачка зі Львова разом із батьком побувала у Стрийському парку. Знаменитість сфотографувалася біля красивого фонтану.

Ірина для прогулянки обрала вишукану сукню білого кольору. Вбрання мало тонкі бретелі, красиве декольте та пишну спідницю довжини міді. Такий look зірка поєднала з кольоровими туфлями-човниками на високих підборах.

Біляве волосся Федишин вклала в локони й доповнила зачіску широким червоним обручем. Серед інших аксесуарів її аутфіт довершили масивні червоні сережки, сумочка через плече та сонцезахисні окуляри, які Ірина тримала в руці. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала насиченою помадою.



Ірина Федишин з батьком / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з батьком / Фото з інстаграму Ірини Федишин