Популярная украинская певица Ирина Федишин на зимние каникулы с мужем и сыновьями отправилась в Буковель. Звездная семья обожает катание на лыжах, поэтому наслаждается активным времяпровождением. Артистка чуть ли не ежедневно делится красивыми фотографиями с долгожданного отдыха.

Зимний отпуск, который пришелся на период новогодне-рождественских праздников, Ирина Федишин с семьей решила провести в Буковеле. Там она катается на лыжах и наслаждается невероятно красивой природой. На личной странице в инстаграме знаменитость активно публикует фотографии.

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Новые фото Ирины Федишин из Буковеля

На днях народная любимица показала своих сыновей, которые обожают лыжи. Юрчик и Олежик с детства катаются вместе с родителями, поэтому не боятся и получают удовольствие от такого отдыха.

На фото ребята позируют очень счастливыми. Они искренне улыбаются и радуются каждому моменту, ведь не только занимаются любимым зимним хобби, но и проводят время с мамой и папой.

В заметке Федишин рассказала, что за день ее младший сын Олежик, которому сейчас 5 лет, сделал семь спусков, один из которых был с самой высокой горы. Для мальчика это уже второй лыжный сезон. А вот папа с Юрой настоящие профессионалы, уверенно чувствуют себя на лыжах.

Ирина Федишин призвала не бояться ставить детей на лыжи с раннего возраста.



Ирина Федишин с сыном Олегом в Буковеле / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин с сыном Олегом в Буковеле / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Сын Ирины Федишин Юрчик в Буковеле / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в Буковеле / Фото из инстаграма Ирины Федишин