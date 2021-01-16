На лижах у Буковелі: Ірина Федишин показала, як проводить зимові канікули – фото
Популярна українська співачка Ірина Федишин відправилася на активний відпочинок. Поки її зіркові колеги ніжаться на сонечку у теплих країнах, виконавиця вирушила у Буковель, де насолоджується зимовою погодою і катається на лижах.
На період новорічно-різдвяних свят українські артисти вирушили у відпустки. Серед популярних курортів є Мальдіви, Дубаї, Єгипет та інші спекотні країни. А ось Ірина Федишин із сім'єю вирішила насолодитися красивою зимою у Карпатах. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість публікує світлини з відпочинку в Буковелі.
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Ірина Федишин в Буковелі
Поки у синів тривають зимові канікули, Федишин відправилася на лижі. Вона зробила декілька кадрів на тлі неймовірно красивих карпатських краєвидів. У горах випав сніг, настала справжня зима, яка зачаровує, тому туристи активно їдуть саме туди.
Ірина з чоловіком та дітьми поїхали у Буковель. Вони катаються на лижах, насолоджуються свіжим зимовим повітрям і, звісно ж, що отримують неабияке задоволення від красивих Карпат.
Співачка для відпочинку обрала стильних лижний костюм, волосся вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах. Вона щиро усміхалася та раділа кожному моменту.
"Зимові канікули", – коротко написала Ірина в публікації.
Ірина Федишин на лижах у Буковелі / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Ірина Федишин на лижах у Буковелі / Фото з інстаграму Ірини Федишин
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