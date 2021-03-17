За кермом автомобіля: Ірина Федишин показала фото нового повсякденного образу

Популярна українська співачка Ірина Федишин поділилась новою світлиною. Зірка часто відкриває завісу повсякденного життя, тож цього разу вона показала свій ранок та образ.

Відома українська артистка зі Львова Ірина Федишин не приховує особисте життя та практично щодня ділиться з підписниками моментами зі свого життя. Днями зірка оприлюднила нове фото.

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Образ Ірини Федишин

Співачка вирішила зробити вранішнє селфі. Вона позувала за кермом автомобіля, саме вирушаючи у робочих справах. Для повсякденного look зірка приміряла пудровий в'язаний светр. Таке вбрання Ірина Федишин доповнила золотими сережками-кільцями, а манікюр знаменитості був виконаний у біло-рожевих тонах.

Для зручності артистка зібрала волосся у хвіст, надавши йому хвилястого вигляду, що додало образу ніжності. Також Ірина зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.

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