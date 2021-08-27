Артистка активно гастролює й за літо вже встигла побувати з концертами в різних куточках України. Ірина приголомшує публіку не лише вокальними даними, а і яскравими образами.

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Сценічні образи Ірини Федишин

Співачка оприлюднила фото, на якому постала перед камерою у вишуканій чорній сукні з глибоким вирізом на нозі та відвертим декольте. Вбрання було оздоблене білими камінцями, що додавало образові жіночності. Такий look Федишин поєднала з босоніжками в тон на високих підборах і довгими рукавицями.

Серед прикрас образ Ірини довершили розкішні сережки. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Ірина Федишин у чорній сукні / Фото з інстаграму співачки

Виконавиця оприлюднила ще одне фото, на якому зображена вже в білосніжній сукні. Цей look також мав спокусливе декольте та чималий виріз на нозі. Такий одяг Ірина поєднала з білими туфлями на платформі та високих підборах.



Ірина Федишин в білій сукні / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, під час нещодавнього концерту в Києві Ірина травмувалася. Вона вдарилася головою об залізний стовп, коли бігла переодягатися. Попри біль Федишин все-таки повернулася на сцену та продовжила виступати.