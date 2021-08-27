Артистка активно гастролирует и за лето уже успела побывать с концертами в разных уголках Украины. Ирина поражает публику не только вокальными данными, но и яркими образами.

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Сценические образы Ирины Федишин

Певица опубликовала фото, на котором предстала перед камерой в изысканном черном платье с глубоким вырезом на ноге и откровенным декольте. Наряд был украшен белыми камнями, что придавало образу женственности. Такой look Федишин соединила с босоножками в тон на высоких каблуках и длинными перчатками.

Среди украшений образ Ирины довершили роскошные серьги. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Ирина Федишин в черном платье / Фото с инстаграма певицы

Исполнительница обнародовала еще одно фото, на котором изображена уже в белоснежном платье. Этот look также имел соблазнительное декольте и большой вырез на ноге. Такой наряд Ирина соединила с белыми туфлями на платформе и высоком каблуке.



Ирина Федишин в белом платье / Фото с инстаграма певицы

Напомним, во время недавнего концерта в Киеве Ирина травмировалась. Она ударилась головой о железный столб, когда бежала переодеваться. Несмотря на боль Федишин все-таки вернулась на сцену и продолжила выступать.