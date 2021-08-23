Ірина Федишин ретельно готується до кожного виступу, щоб завжди виглядати бездоганно. Вона працює з вокалом, хореографією, швидкою зміною образів тощо.

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Ірина Федишин травмувалася на концерті

Під час шоу, яке Федишин показувала в Києві, вона мала швидко переодягнутися з однієї сукні в іншу. Виконавиця поспішала зі сцени, щоб не затримувати програму й не помітила залізний стовп, що стояв за лаштунками.

Ірина головою вдарилася в нього, після чого на чолі залишилася ґуля: "На концерті було дуже багато пригод. Зокрема я вдарилася чолом і набила собі ґулю. Тепер маю виробничу травму. Сподіваюся, що вона швидко загоїться".

Ірина Федишин показала травму: дивіться відео онлайн

Попри неприємну ситуацію у співачки залишилися лише приємні спогади про теплий літній вечір. Особливої атмосфери додала локація, де виступала Ірина – сцена на березі Дніпра.

Знаменитість подякувала шанувальникам за квіти та за те, що цей вечір вони провели разом із нею. Федишин була дуже щаслива й поділилася, що обов'язково з командою відсвяткує вдалий виступ.