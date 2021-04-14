Ирина Федишин покорила весенним образом в изысканном пальто: фото
Популярная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз покорила изысканным аутфитом. Она обнародовала селфи, где предстала перед камерой в стильном весеннем пальто и очаровала безупречным внешним видом.
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Артистка часто делится с многотысячной аудиторией подписчиков интересными кадрами из личной и творческой жизни. В частности, уделяет внимание фотографиям, где показывает look of the day.
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Весенний образ Ирины Федишин
Одну из фотографий, которую звезда на днях распространила в сети, она, вероятно, сделала в парке. Ирина опубликовала красивое селфи, где предстала перед камерой в темно-синей кофте с высокой горловиной и изысканном пальто нежно-розового цвета с принтом в серые полосы.
Волосы Федишин собрала в хвост сзади, оставила лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Также привлекает внимание ее макияж: коричневые тени на веках и розовая матовая помада на губах. Знаменитость довершила весенний аутфит крупными серьгами-кольцами.
Весенний look Ирины Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
В комментариях поклонники исполнительницы оставляют в ее адрес много приятных слов.
- "Красавица!"
- "Вы искренняя, веселая, жизнерадостная. Является примером современной мамы, любимой жены и творческой личности!"
- "Королева! Обожаю вас!"
- "Вы самая лучшая!"
- "Ирочка, вы непревзойденная!"
- "Ты просто великолепна! Очень приятно улыбаешься на этой фотографии!"
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