Популярная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз покорила изысканным аутфитом. Она обнародовала селфи, где предстала перед камерой в стильном весеннем пальто и очаровала безупречным внешним видом.

Артистка часто делится с многотысячной аудиторией подписчиков интересными кадрами из личной и творческой жизни. В частности, уделяет внимание фотографиям, где показывает look of the day.

Весенний образ Ирины Федишин

Одну из фотографий, которую звезда на днях распространила в сети, она, вероятно, сделала в парке. Ирина опубликовала красивое селфи, где предстала перед камерой в темно-синей кофте с высокой горловиной и изысканном пальто нежно-розового цвета с принтом в серые полосы.

Волосы Федишин собрала в хвост сзади, оставила лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Также привлекает внимание ее макияж: коричневые тени на веках и розовая матовая помада на губах. Знаменитость довершила весенний аутфит крупными серьгами-кольцами.

Весенний look Ирины Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

В комментариях поклонники исполнительницы оставляют в ее адрес много приятных слов.