Ірина Федишин звернулася до загиблого брата у день його народження: зворушливе відео
Джерело:Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин написала зворушливе звернення до свого покійного брата Романа Климковича, який загинув у бою під Бахмутом. 23 квітня військовому мало б виповнитися 34 роки.
У пам'ять про брата співачка написала пост та зробила відео зі світлинами брата. Раніше вона зі сльозами на очах розповідала, що його тіло досі не змогли забрати з поля бою.
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Федишин зворушливо привітала покійного брата з днем народження.
З днем народження, мій братику! Тобі сьогодні 34... Дуже тебе люблю і дуже за тобою сумую! Не можу змиритися! Ти наш янгол! Наш герой! Вічна тобі пам'ять! Царство небесне!,
– написала Ірина.
Артистка опублікувала відео, на якому її брат разом з своєю ротою знаходився у 28 кілометрів від Бахмута та збирався йти у вирішальний бій напередодні загибелі. На кадрах видно, що навіть перед важкою битвою Роман залишався усміхненим та оптимістично налаштованим.
Федишин також зробила відео зі світлинами Романа під свою пісню "Я живий".
Ірина Федишин показала відео зі спогадами про брата:
Брат Ірини Федишин загинув на війні: коротко
- У лютому в боях за Соледар загинув двоюрідний брат Ірини Федишин Роман Климкович. Востаннє вони бачилися 25 січня на її сольному концерті у Трускавці. Співачка обіцяла, що тепер усі її виступи будуть у пам'ять про брата.
- Наприкінці березня співачка казала, що тіло Романа досі не змогли забрати з поля бою. Він загинув в окопі, де оточення з трьох сторін. Вкрай щемливо те, що Ірина Федишин досі не розповіла 83-річній бабусі, "що її любимчик Ромчик загинув".
- Нагадаємо, що співачка востаннє бачилася з Романом Климковичем, коли у січні його відпускали додому на 10 днів. Він встиг провідати бабусю та зайти в гості до Федишин.