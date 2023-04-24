В память о брате певица написала пост и сделала видео с фотографиями брата. Раньше она со слезами на глазах рассказывала, что его тело до сих пор не смогли забрать с поля боя.

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Федишин трогательно поздравила покойного брата с днем рождения.

С днем рождения, мой братик! Тебе сегодня 34... Очень тебя люблю и очень по тебе скучаю! Не могу смириться! Ты наш ангел! Наш герой! Вечная тебе память! Царство небесное!,

– написала Ирина.

Артистка опубликовала видео, на котором ее брат вместе со своей ротой находился в 28 километрах от Бахмута и собирался идти в решающее сражение накануне гибели. На кадрах видно, что даже перед тяжелым сражением Роман оставался улыбающимся и оптимистично настроенным.

Федишин также сделала видео с фотографиями Романа под свою песню "Я живой".

Ирина Федишин показала видео с воспоминаниями о брате:

Брат Ирины Федишин погиб на войне: кратко