Ірина Федишин з чоловіком і синами відпочиває в Туреччині: відео з відпустки

Українська співачка Ірина Федишин полетіла в осінню відпустку. Разом із нею в теплу країну відправилися сини та чоловік. Вони втрьох відпочивають в казковому готелі, який стилізували спеціально для діток.

Поки в Україну йде зима, Ірина Федишин відправилася до тепла. Для сімейного відпочинку вона обрала Туреччину. Артистка зізналася, що зараз там набагато більше туристів, ніж в серпні.

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Ірина Федишин в Туреччині

У Туреччину Ірина з чоловіком і дітьми прилетіли ще вчора, весь день відпочивали, але не виходили на зв'язок з прихильниками. Зірка зазначила, що вони були під враженнями від готелю, в якому поселилися, адже це справжній рай для діток. Оскільки в Юрчика та Олежика канікули в школі, то батьки вирішили не гаяти часу та, поки це можливо, цього року ще побути на сонечку біля моря.

Федишин знімала сторіз, лежачи на пляжі. Вона була одягнена в смугастий купальник світлих кольорів, волосся зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж. Від сонця ховала очі за окулярами.

Артистка також показала готельний номер, який стилізовано під світ Disney. Сини такому відпочинку неабияк раді.

Ірина Федишин про відпустку в Туреччині: дивіться відео онлайн