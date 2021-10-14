Христина поширила серію світлин, на яких її найрідніші зображені з усмішками на обличчях. Видно, що їм подобається такий початок відпочинку і вони нетерпляче хочуть дізнатися, що буде далі.

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Христина Решетник з сім'єю в Туреччині

Спершу знаменитість відправилася з найріднішими в The Land Of Legends. Це місце, яке зачаровує не лише дітей, а й дорослих. Тут сини Решетників гралися, вивчали все нове та просто насолоджувалися моментом.

Батьки Христини неймовірно вдячні їй за такий сюрприз. Їм також сподобалося гуляти казковим місцем та спостерігати за щасливими внуками. Григорій пишається коханою, яка для всіх організувала цю відпустку.

Христина Решетник з сім'єю в Туреччині / Фото з інстаграму Христини Решетник

Текст публікації Христини Решетник:

Той випадок, коли не тільки діти в захваті, але й ми. Тут справжній рай для них! Ваня і Діма не знали до останнього, куди ми їдемо і що на них чекає. Тому уявляєте, який був сьогодні шок.



Величезний парк атракціонів, в якому ми й живемо, тематичний готель, американські гірки, вистави та дельфінарії – це все територія нашого готелю. Космос!

Треба встигнути все! На сон часу немає!