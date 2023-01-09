Полякова прокоментувала вірусне відео Фаріон про внука, який "знищує москаля" в садочку

Днями на ютуб-каналі Ірини Фаріон вийшло її підсумкове інтерв'ю 2022 року. У ньому мовознавиця розповіла про 3,5-річного онука Дмитрика, який "знищує москаля" в дитячому садку. Відео стало вірусним і зачепило Олю Полякову.

Екснардепка Ірина Фаріон добре відома гострими та курйозними заявами. Днями вона висловилася про російськомовних переселенців у Львові. Громадська діячка порадила їм сісти на танк окупантів разом з "москворотими виплодками", щоб її онук "не набирався бліх московського язика".

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Ірина Фаріон про онука, який "знищує москаля" в дитсадку

"Чому мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось Грішу, який до нього каже "прівєт". І мій онук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати й каже: "Бабусю, в садочку є москаль!" А бабуся каже, що "москаля треба знищувати". І Дмитрик знищує москаля, він йому ставить щелепу, правильний прононс. Всі ці "радітєлі", які сюди приїхали зі своїми москворотими чадами, мають розуміти, що їхній "ребенок" – не "ребенок". Це дитина, яка має в дитячому садку говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліх московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою "Z" чи "V" зі своїм виплодком і гебанув звідси", – заявила Ірина Фаріон.

Оля Полякова різко відреагувала

Це що за п**да? Мені захотілося їй кулачка встромити в пельку,

– прокоментувала співачка в інстаграм-сторіс.

Оля Полякова відповіла Ірині Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Радіоведучий Слава Дьомін теж не змовчав. Він хоч і зі Львова, як і Ірина Фаріон, але її методи українізації не підтримує: "Вибачте! Але Ірина Фаріон – для мене це занадто. Я, звичайно, виступаю за українізацію і дуже люблю Україну. Але те, що вона несе, не спонукає російськомовних переходити на українську, а навпаки".