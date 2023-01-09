Полякова прокомментировала вирусное видео Фарион о внуке, который "уничтожает москаля" в садике
Источник:Оля Полякова
На днях на ютуб-канале Ирины Фарион вышло ее итоговое интервью в 2022 году. В нем языковед рассказала о 3,5-летнем внуке Дмитрии, который "уничтожает москаля" в детском саду. Видео стало вирусным и задело Олю Полякову.
Экс-нардепка Ирина Фарион хорошо известна острыми и курьезными заявлениями. На днях она высказалась о русскоязычных переселенцах во Львове. Общественная деятельница посоветовала им сесть на танк оккупантов вместе с "москворотыми выплодками", чтобы ее внук "не набирался блох московского языка".
Читайте также После двух ночей в подвале: Оля Полякова показала, как обустроила укрытие в загородном доме
Ирина Фарион о внуке, который "уничтожает москаля" в детском саду
"Почему мой Дима, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинского языка. Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: "Бабушка, в садике есть москаль!" А бабушка говорит, что "москаля надо уничтожать". И Дима уничтожает москаля, он ему ставит челюсть, правильный прононс. Все эти "радители", которые сюда приехали со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их "ребенок" – не "ребенок" Это "дитина", которая должна в детском саду говорить на государственном языке, чтобы этот мой ребенок не набирался блох московского языка. Если тебе не нравится это, какие проблемы? Сел танк с буквой "Z" или "V" со своим выплодком и хлестнул отсюда", – заявила Ирина Фарион.
Оля Полякова резко отреагировала
Это что за п**да? Мне захотелось ей кулачка воткнуть в рот,
– прокомментировала певица в инстаграм-сторис.
Оля Полякова ответила Ирине Фарион / Скриншот по инстаграм-сторис
Радиоведущий Слава Демин тоже не смолчал. Он хоть и со Львова, как и Ирина Фарион, но ее методы украинизации не поддерживает: "Извините! Но Ирина Фарион – для меня это слишком. Я, конечно, выступаю за украинизацию и очень люблю Украину. Но то, что она несет, не побуждает русскоязычных переходить на украинский, а наоборот".
- Заметим, Оля Полякова возмущается не зря, ведь в июле сама ввязалась в языковой скандал с подругой Машей Ефросининой, потому что не хотела переводить на украинский свое ютуб-шоу "Взрослые девочки". Тогда звездам досталось не только от украинцев, но и от коллег по шоу-бизу: Александр Педан не верил, что они не могут выучить украинский, Арсен Мирзоян советовал "закрыть на х*й свою передачу", а Павел Зибров просил не рассказывать сказки.
- После этого певица все же перешла на украинский и резко обратилась ко всем хейтерам: "Когда у нас были проблемы, ни одна тварь из шоу-бизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержала. Остальные засунули языки в ж*пу".