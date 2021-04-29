Ірина Білик вперше розповіла про психічно хворого брата

У новому відвертому інтерв'ю Ірина Білик порушила найпотаємнішу тему. Співачка вперше розповіла про молодшого на 11 років брата Сергія. Чоловік психічно хворий, тому доглядає та утримує його зіркова сестра.

Зі сльозами на очах артистка зізналася, що її брат Сергій страждав від психічних розладів. Зараз 40-річний чоловік не може ані працювати, ані доглядати за собою, адже хворий.

Важливо Ірина Білик розлучається з третім чоловіком

Жодного дня він не працював. Він п'ять років не виходив на вулицю взагалі. Зараз я намагаюся пояснити йому, що треба жити так, як люди, мати сім'ю,

– поділилася Ірина Білик.

Раніше за психічно хворим Сергієм доглядала мати, яка померла у травні минулого року. Тепер чоловік живе у квартирі сам. Ірина Білик пригадала, що після смерті неньки знайшла молитву за свого брата, яку вона читала щодня.

"Ми всі завжди сподівалися, що він одужає, але сьогодні це великі проблеми. Я його люблю, я сподіваюсь, що він виросте", – зізналася артистка.

Зірка додала, що зі всіх сил намагається покращити життя Сергія – надсилає йому продукти та покриває всі витрати. У цьому їй допомагає двоюрідний брат Юрій.

Відверте інтерв'ю Ірини Білик: дивіться відео онлайн