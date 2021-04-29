Ірина Білик розлучається з третім чоловіком

Знаменита українська співачка Ірина Білик заявила, що подала на розлучення з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Ініціаторкою розриву стала сама зірка. Причину розставання дізнавайтеся далі на Showbiz 24.

Ірина Білик розлучається з чоловіком

Подружжя Ірини Білик та Аслана Ахмадова жило на дві країни: вона – в Україні, він – у Росії. Раніше чоловік часто навідував дружину та сина Табріза, однак через пандемію фотограф приїжджав усе рідше. Хоч співачка досі любить третього офіційного чоловіка, як і він її, але не бачить майбутнього поряд з ним.

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Аслан не приїжджає до нас з сином вже рік. Хоча я його і він мене досі любить,

– заявила Ірина Білик.

Після шокуючого зізнання артистка драматично виконала власну пісню "Одинокая", натякнувши, що як лірична героїня хіта, так і вона самотня.

Що відомо про шлюб Ірини Білик з Асланом Ахмадовим

Співачка і продюсер познайомилися 2011 року. Зірка замовила у нього кліп на пісню "Маленькая девочка", і він зняв її такою, якою ніхто не міг показати. Тоді Ірина Білик заплатила Аслану Ахмадову 50 тисяч доларів за два знімальні дні. Це найдорожчий кліп за всю її кар'єру. Уже тоді артистка зрозуміла, що хоче від нього дитину.

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хотіла дитини. Тому я сказала йому телефоном, що хочу подарунок – дитину", – пригадала Білик.

За місяць після приголомшливого зізнання Аслан Ахмадов освідчився коханій і заявив, що готовий до дитини.

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У 45 років Ірина Білик вдруге стала мамою. Сина Табріза їй народила сурогатна мати з ­України. Малюк з'явився на світ у приватній клініці в місті Будапешт.