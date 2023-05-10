Білик зазначила, що 10 травня її мамі мало б виповнитись 75 років. Проте 3 роки тому вона померла.

До теми "Ваш зять виявився г*мном": Ірина Білик звернулася до мами Наташі Корольової на концерті в Маямі

Співачка наголосила, що її мама – Ганна Яківна – мала свій фан-клуб і безліч прихильників.

А ще вона була найпалкішою прихильницею моєї творчості та завжди підтримувала мене… Вона пішла передчасно, неначе відчувала, що не переживе цієї жахливої війни. Спочивай з миром, моя красуня!,

– написала Ірина Білик.

У коментарях багато зірок висловили свої співчуття. Зокрема, акторка Ольга Сумська зазначила, що пам'ятає Ганну Яківну. "Десь там вони може й зустрілись з моєю мамусею… Світла, добра пам’ять рідним!", – додала вона.

Шанувальники пригадали, як мама Білик любила жартувати та смачно готувала.

Нагадаємо, мама Ірини Білик померла 22 травня 2020 року. Їй було 72 роки. Співачка не розголошувала причину смерті, але пообіцяла присвятити їй чуттєвий трек.